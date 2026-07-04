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Porto di Catania e Augusta per il Comm. Di Sarcina nuova proroga

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Il Commissario Francesco Di Sarcina prosegue la gestione del Sistema Portuale della Sicilia Orientale. Si tratta della seconda proroga stabilita.

La prima scadeva ad aprile, riconfermandolo al vertice per 60 giorni, dal 1° maggio al 30 giugno. Doveva essere una proroga temporanea, ma il giorno della scadenza è arrivato un secondo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che fissa la scadenza al 31 agosto. O almeno, fino al ripristino degli organi di governo ordinari.

Ad oggi pare non ci sia un accordo politico per la nomina di un successore di Di Sarcina, nonostante le recenti discussioni sui nomi del funzionario regionale Mario La Rocca – favorito da Fratelli d’Italia – e di Annalisa Tardino, ex deputata del partito del ministro Salvini.

Inoltre c’è anche una questione da considerare oltre a Di Sarcina, dovranno essere sostituiti anche i nove membri del Comitato Direttivo costituito il 9 giugno 2022 che resterà in carica per 4 anni.

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