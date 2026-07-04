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Attualità, Notizie

Vittoria: gravi condizioni per un ciclista investito da un Suv

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Sono gravi le condizioni in cui verte un ciclista dopo essere stato travolto da un Suv a Vittoria. L’incidente è accaduto ieri nella consueta curva sulla statale 115 all’incrocio della strada per Comiso. Questo, si tratterebbe dell’ennesimo incidente che avviene in quel tratto stradale.

Cause e vaglio

Per quanto riguarda le cause sono al vaglio della polizia locale. Il mezzo, alla cui guida c’era una donna, si è scontrato con il ciclista 50enne, che è rovinato sull’asfalto.

Le lesioni sono apparse sintomi da subito gravi ed è stato necessario il trasporto all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove attualmente si trova ricoverato con la prognosi riservata.

La Procura ha aperto un’inchiesta disponendo il sequestro dei mezzi coinvolti nell’incidente.

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