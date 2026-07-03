Calcio – Allegri è ufficiale: contratto fino al 2029, presentazione il 14 luglio

NAPOLI – Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo oltre un mese di attesa, nonostante l’accordo verbale fosse già stato raggiunto, è arrivata l’ufficialità. Come da tradizione, è un sintetico messaggio social del presidente Aurelio De Laurentiis – «Benvenuto Max!» – a comunicare la conclusione formale della trattativa.

Contratto fino al 2029

«La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra», recita la nota ufficiale pubblicata sul sito del club. «Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029».

Il Napoli non specifica i termini economici dell’accordo: 4,5 milioni di euro all’anno più bonus legati alla qualificazione Champions e all’eventuale conquista dello scudetto. Ad Antonio Conte succede dunque un tecnico altrettanto titolato, un nome che da anni figurava nell’agenda personale del presidente.

Presentazione il 14 luglio, forse al San Carlo

De Laurentiis deve ora decidere quando e dove presentare ufficialmente il nuovo allenatore. Inizialmente si era ipotizzata una conferenza stampa direttamente a Dimaro-Folgarida, dove il Napoli comincerà la prima fase del ritiro il 17 luglio.

Nelle ultime ore, però, si è fatta largo l’idea di organizzare la presentazione a Napoli, probabilmente il 14 luglio. Resta da definire il luogo. Per i due allenatori precedenti furono scelte location suggestive: il Salone delle Feste del Museo di Capodimonte per Rudi Garcia, il Teatro di Corte di Palazzo Reale per Conte. Per Allegri la scelta potrebbe ricadere sul Teatro San Carlo, ma una decisione definitiva non è stata ancora presa.

Già al lavoro con Manna sul mercato

Indipendentemente dalla ratifica del contratto, Allegri già da diverse settimane – prima ancora di sottoscrivere la rescissione con il Milan – stava lavorando con il direttore sportivo Giovanni Manna alla definizione delle priorità di mercato.

Sul destino di alcuni calciatori della rosa, particolarmente folta dopo il ritorno alla base di moltissimi elementi in prestito in Italia e all’estero, il nuovo allenatore si riserva di decidere dopo averli visti all’opera nella prima fase del ritiro.

Nessuna fretta sul mercato

Gli acquisti arriveranno eventualmente solo dopo l’avvio delle cessioni. Il Napoli non ha fretta: De Laurentiis ritiene che la rosa sia già abbastanza competitiva e Allegri è d’accordo. C’è tutto il tempo per ragionare e per non commettere errori che potrebbero compromettere l’esito della prossima stagione.

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