L’appello di Giuseppe per un soggiorno in un centro specializzato

Riceviamo e pubblichiamo l’appello di un cittadino siracusano che chiede alla Regione di usufruire di un soggiorno in un centro specializzato, com’è avvenuto in passato.

“Buonasera, scrivo per conto di Giuseppe La Monica, di anni 61, abbastanza conosciuto a Siracusa per le sue lunghe passeggiate in carrozzina elettrica in quanto affetto da tretraparesi spastica dalla nascita. Negli anni ha avuto la fortuna di avere il padre che lo accompagnava presso l’istituto Santo Stefano porto Potenza Picena provincia di Macerata, dove per alcuni mesi si prendevano cura di lui con una terapia riabilitativa, facendolo distrarre dalla monotonia quotidiana.

Lo portavano in piscina, a mare, gli consentivano di svolgere tante attività riabilitative. Questi soggiorni, venivano sovvenzionati dalla Regione Sicilia che dal 2010 purtroppo non gli consente più di avere queste agevolazioni per mancanza di fondi.

Giuseppe vorrebbe rivolgersi alla politica nazionale, ma i suoi tentativi via mail tramite alcuni amici che lo hanno aiutato a scrivere non hanno ottenuto alcuna risposta. Giuseppe non chiede tanto ma di poter trascorrere un periodo di soggiorno in un centro specializzato.

Recentemente le testate giornalistiche siracusane si erano occupate di lui per un intervento alla coleciste che non veniva mai eseguito e grazie all’intervento giornalistico è stato operato. Chissà se un ulteriore intervento giornalistico riuscirebbe a consentirgli di esaudire il suo desiderio”.