Una furto di powerbank che è costato una denuncia dalla Polizia. La vicenda è accaduta in aeroporto a Catania, dove un operatore di 40 anni dopo aver utilizzato ripetutamente il power bank di una collega, durante il turno lavorativo, se n’è appropriato.

A scoprirlo gli agenti della Polizia di Stato, dopo la segnalazione presentata una collega dell’uomo che si è rivolta agli agenti della Polizia di Frontiera, nell’aerostazione catanese, per denunciare il furto del suo power bank.

Dinamica del furto del power bank

L’oggetto pare sia stato lasciato in un tavolino dell’area riservata agli addetti per l’assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità. I poliziotti hanno visionato e analizzato le registrazioni delle videocamere dell’impianto di sicurezza dell’area dello scalo aeroportuale e hanno notato come il 40enne, in più occasioni durante il turno di servizio, ha utilizzato l’apparecchio per la ricarica appartenente a una collega.

Ritenendo che nessuno avrebbe scoperto la mancanza del power bank l’uomo ha deciso di appropriarsene e dopo averlo nascosto nella tasca del giubbotto si è allontanato. Individuato dalla Polizia di Frontiera, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità consegnando il dispositivo alla legittima proprietaria. Il 40enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.