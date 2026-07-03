Rifiuti abbandonati davanti al CCR di Solarino: autocarro sequestrato e deferite due persone

Giovedì 2 luglio durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, una pattuglia del corpo di Polizia Municipale di Solarino è intervenuta nei pressi del Centro Comunale di Raccolta (CCR), dove ha sorpreso un autocarro fermo davanti all’ingresso della struttura chiusa al pubblico per l’orario notturno a scaricare rifiuti.

Gli operatori hanno accertato che si trattava di rifiuti urbani e ingombranti, interrompendo subito l’attività e identificando le persone presenti.

Dopo i primi accertamenti, sono stati eseguiti i sequestri:

dell’autocarro utilizzato;

dei rifiuti e degli ulteriori beni ritenuti rilevanti ai fini delle indagini, con contestuale informazione alla Procura della Repubblica di Siracusa, che coordina il procedimento.

Attività investigativa obiettivi

L’attività investigativa è finalizzata all’accertamento delle responsabilità e alla ricostruzione della provenienza dei rifiuti conferiti abusivamente. L’operazione evidenzia come il contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti rappresenti una delle priorità dell’azione di controllo del territorio, sia per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano sia per la salvaguardia della salute pubblica.

Inoltre, il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti delle persone coinvolte, opera il principio della presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva.

Sindaco Spada: chi sbaglia deve pagare

Ammonimenti arrivano anche dal sindaco Tiziano Spada che ha sottolineato come il conferimento dei rifiuti vada svolto nel rispetto di modalità, disposizioni e orari stabiliti “Con la nuova normativa e le pene severe previste – dice Spada – saranno perseguiti i responsabili di abbandono incontrollato o abusivo di rifiuti, nell’interesse della città e nel rispetto della legge.

Il principio è semplice: chi sbaglia deve pagare. Ringrazio il corpo di Polizia Municipale, il comandante e gli agenti intervenuti. Continueremo a portare avanti un controllo minuzioso del territorio e a reprimere questi atteggiamenti criminosi. Solarino e i solarinesi non meritano queste condotte negative, per questo non faremo sconti a nessuno”.