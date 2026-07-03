Tecnologia e innovazione per la sicurezza: Cannata incontra Italgas

Il sindaco di Avola Rossana Cannata ha incontrato i rappresentanti di Italgas per presentare Picarro Surveyor. Un sistema di monitoraggio innovativo della rete del gas operativo già sul territorio comunale.

Un veicolo dotato di sensori ad alta precisione che rileva anche le più piccole dispersioni di gas in maniera preventiva, rapida e affidabile, rappresentando un importante passo avanti nella gestione e nella sicurezza delle infrastrutture.

“Accogliamo con favore – afferma il sindaco Rossana Cannata – l’impiego di strumenti tecnologicamente avanzati che consentono di migliorare il controllo della rete del gas e di intervenire con tempestività, contribuendo a rendere la nostra città sempre più sicura. Ringrazio Italgas per l’attenzione rivolta al nostro territorio e per l’impegno costante nell’innovazione dei servizi”.

Un sistema innovativo differente dagli altri

Picarro Surveyor rispetto ad altri sistemi consente di effettuare il monitoraggio senza dover seguire il tracciato delle tubazioni interrate, superando le criticità dovute alla presenza di ostacoli come le auto in sosta, e ampliando l’area di rilevazione.

Il software, inoltre, distingue il metano dall’etano, garantendo un’analisi più accurata delle molecole presenti nell’aria e permettendo di individuare con più precisione e rapidità l’origine di eventuali dispersioni. Insieme a Picarro presentata anche l’app “Work on site”, in dotazione alle imprese esecutrici dei lavori, per gestire controlli automatizzati e digitali sui cantieri della rete di distribuzione gas e per verifiche più veloci ed efficienti, condivise in tempo reale.