Bonifica SP 26 Pachino–Rosolini, Pietro Rosa: impegno mantenuto

Completato l’intervento di bonifica sulla Strada Provinciale 26 Pachino–Rosolini, in contrada Benuini nel territorio di Noto. Il Vicepresidente del Libero Consorzio di Siracusa Pietro Rosa soddisfatto per l’impegno “assunto e mantenuto“.

Per anni il tratto di strada era stato riempito di ingenti quantitativi di rifiuti, trasformando un importante asse viario della zona sud in una discarica abusiva diffusa.

A dare comunicazione è Pietro Rosa, Vicepresidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed esponente di Grande Sicilia per una bonifica che ha portato i suoi risultati con “un lavoro di squadra che, dalla cabina di regia del Libero Consorzio – dice Rosa – continua a trovare una sponda costruttiva e propositiva nel Comune di Noto, riuscendo a dare risposte concrete dopo anni di abbandono dell’area. L’operazione segue la recente bonifica della SP4 e si inserisce nel piano di riqualificazione ambientale promosso dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con particolare attenzione al comprensorio sud della provincia”.

Una collaborazione del Consorzio con i Comuni colpiti da disastri ambientali

L’intervento è stato realizzato grazie alla sinergia operativa tra il Libero Consorzio Comunale di Siracusa e il Comune di Noto. Sul campo hanno operato Siracusa Risorse e la Polizia Provinciale, insieme alla Dusty per il Comune di Noto, consentendo la rimozione dei rifiuti abbandonati e la definitiva eliminazione della discarica abusiva.

Un ulteriore Tassello, per Rosa, di un percorso si sta portando avanti come Libero Consorzio Comunale di Siracusa in collaborazione con i Comuni, che necessitano di risorse economiche straordinarie per affrontare emergenze e disastri ambientali.

“Ringrazio – conclude Rosa – Sua Eccellenza il Prefetto Dott.ssa Chiara Armenia, sempre attenta e attiva per il nostro territorio, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa insieme alla Siracusa Risorse e alla Polizia Provinciale, il Comune di Noto e la ditta Dusty per la riuscita dell’intervento e il lavoro di rete che nonostante le difficoltà continuano a portare avanti“.