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Brucoli, Eventi, Priolo Gargallo, Sicilia

CrystalBall Cartoon Rock Band, da Priolo a Brucoli: le sigle dei cartoon in versione rock

Ieri sera a Piazza Mignosa per "L'altra Estate Priolese". Il 2 agosto saranno a Brucoli per "Festa de Sapuri Antichi e de Vini di Terra", tre sere tra gusto e tradizione organizzate da Italy Media Press.
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PRIOLO GARGALLO (SR)Le sigle dei cartoni animati in versione rock hanno conquistato Piazza Domenico Mignosa. Ieri sera, 4 luglio, la CrystalBall Cartoon Rock Band si è esibita a Priolo Gargallo nell’ambito de “L’altra Estate Priolese”, portando sul palco le canzoni dei cartoon che hanno segnato generazioni.

Da Goldrake a Lupin, il rock incontra la nostalgia

La band ha proposto un repertorio che spazia dalle sigle storiche degli anni ’80 e ’90 ai cartoon più recenti, riarrangiati in chiave rock. Un evento che ha richiamato pubblico di tutte le età, tra nostalgia e energia dal vivo.

Prossima tappa: Brucoli, il 2 agosto

La CrystalBall Cartoon Rock Band sarà nuovamente protagonista il 2 agosto a Brucoli (Augusta), nell’ambito della manifestazione “Sicilia Che Piace – Dove il mare incontra la terra, nasce l’Eccellenza”, dedicata a vini pregiati e alta cucina.

L’evento, intitolato “Festa de Sapuri Antichi e de Vini di Terra”, si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto e prevede tre sere di spettacoli tra gusto e tradizione.

Italy Media Press per la valorizzazione del territorio

La manifestazione è organizzata da Italy Media Press con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l’enogastronomia d’eccellenza e la cultura locale. Un format che unisce tradizione culinaria, vini di qualità e intrattenimento dal vivo, con Brucoli come cornice naturale tra mare e terra.

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