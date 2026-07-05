Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Notizie, Sicilia

Etna, emissione di cenere dalla Voragine: nube alta 1,5 km verso Sud

L'Ingv registra attività eruttiva dalle 7:45 di stamattina. Cenere diretta verso i settori meridionali. Tremore vulcanico in costante aumento, attività stromboliana in corso. Flusso lavico del 26 giugno esaurito il 4 luglio.
0 Comments2 Mins Read

CATANIANuova emissione di cenere dall’Etna. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha reso noto che alle 7:45 circa di stamattina sono cominciate emissioni di cenere dalla bocca sull’alto fianco orientale del cratere Voragine.

Nube eruttiva verso Sud

Le emissioni si sono intensificate intorno alle 8:45, generando una nube eruttiva alta circa 1,5 km sopra la cima del vulcano, diretta verso i settori Sud e Sud-Sud-Est. I modelli previsionali basati sui dati meteorologici indicano una dispersione delle ceneri verso Sud durante le prossime ore.

Attività stromboliana e flussi lavici

Negli ultimi giorni era continuata l’attività stromboliana alla bocca sul fianco della Voragine, mentre l’attività effusiva prodotta dalla bocca posta a quota 3030 metri s.l.m., iniziata il 26 giugno, si era gradualmente esaurita per terminare il 4 luglio.

Durante la notte del 2-3 luglio si era formato un secondo, piccolo flusso lavico tra la bocca in attività stromboliana e la bocca effusiva, percorrendo poco più di un centinaio di metri prima di arrestarsi la mattina del 3 luglio.

Tremore vulcanico in aumento

L’ampiezza media del tremore vulcanico continua a restare nel campo dei valori alti, mostrando una costante tendenza all’incremento. A partire da ieri, questa tendenza è caratterizzata da forti fluttuazioni dei valori, diventate più ampie nelle ultime ore. Alle 8:30 è stato registrato il valore massimo di ampiezza del tremore relativamente a questo episodio eruttivo.

La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore permane nell’area del cratere Voragine, a un’elevazione di circa 3000 metri al di sopra del livello medio del mare.

Attività infrasonica e monitoraggio

L’attività infrasonica attualmente si attesta su un livello basso, in termini di numero di eventi e di energia rilasciata, ma nelle ultime ore è stata caratterizzata da periodi di intensa attività che ha raggiunto livelli molto alti.

Le sorgenti sono localizzate nell’area del cratere Voragine, ma nelle scorse ore è stata osservata anche una debole attività al Cratere di Nord-Est. Le reti di monitoraggio delle deformazioni al momento non rilevano variazioni significative.

PAROLE CHIAVE: Etna, Ingv, emissione cenere, cratere Voragine, nube eruttiva, tremore vulcanico, attività stromboliana, Catania

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts