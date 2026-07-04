Granelli, progetto pilota per una spiaggia accessibile

Rendere il mare accessibile a tutti, senza barriere. È questo l’obiettivo del progetto pilota che prenderà forma sulla spiaggia di Granelli, nel territorio di Pachino, promosso dal deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso.

Nei giorni scorsi Gennuso ha effettuato un sopralluogo insieme al sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, e al vicesindaco Sebastiano Rosa, avviando il percorso che punta a trasformare Granelli in una spiaggia pienamente fruibile anche dalle persone con disabilità.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali dedicate all’inclusione e alla valorizzazione delle aree demaniali destinate alla libera balneazione. Il progetto richiama anche il disegno di legge presentato dallo stesso Gennuso all’Assemblea Regionale Siciliana nel gennaio 2023, con il quale si propone di introdurre interventi strutturali per garantire l’accessibilità delle spiagge libere alle persone con disabilità.

L’idea è quella di fare di Granelli un modello replicabile, da estendere progressivamente agli altri Comuni costieri della provincia di Siracusa attraverso la collaborazione tra amministrazioni locali, Regione e Azienda sanitaria.

Un ruolo centrale sarà svolto dall’Asp, che metterà a disposizione operatori socio-sanitari (OSS), contribuendo alla realizzazione di un servizio stabile a supporto delle persone con disabilità durante la stagione balneare.

«Vogliamo trasformare un principio di civiltà in un servizio concreto – afferma Riccardo Gennuso – perché l’accessibilità non deve restare soltanto un obiettivo normativo, ma diventare un’esperienza quotidiana. Il mare appartiene a tutti e nessuno deve essere escluso dalla sua fruizione».

L’obiettivo dell’iniziativa è costruire una rete istituzionale tra Regione, Asp e Comuni costieri per consolidare il progetto e favorirne la diffusione su tutto il territorio provinciale.

«Una comunità è davvero forte – conclude Gennuso – quando riesce a garantire diritti e dignità a tutti, senza lasciare indietro nessuno».