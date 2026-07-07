Ritardi nella restituzione del corpo dell’operaio priolese

Non si conosce ancora la data di restituzione del corpo del metalmeccanico priolese trovato morto in Francia. Oltre alle esigenze della magistratura transalpina di eseguire esame autoptico, il problema del ritardo della restituzione dei testi alla famiglia, sarebbe dovuto al gran numero di decessi dovuti al caldo che si sono verificati in questi giorni di afa in Francia.

Il corpo privo di vita era stato trovato domenica scorsa nella stanza dove alloggiava. A dare l’allarme sono stati i colleghi, dopo che ieri sera i familiari avevano tentato invano di contattarlo telefonicamente. Le autorità francesi hanno avviato gli accertamenti del caso e si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le circostanze della morte.