Avola: la Polizia arresta uno spacciatore e denuncia una donna

Nel contrasto giornaliero alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti condotto dagli uffici operativi della Questura di Siracusa e dei Commissariati della provincia, agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra

Mobile della Questura aretusea e al Commissariato di Avola, è stato arrestato un uomo di 35 anni.

L’uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine, perché in passato è stato accusato di aver commesso reati in materia di stupefacenti, per detenzione ai fini di spaccio di droga.



I dettagli della vicenda

Mentre gli agenti si trovavano nei pressi della periferia di Avola nel corso di controlli predisposti servizi antidroga, fra le auto in transito c’era quella condotta dal trentacinquenne con a bordo la compagna e il figlio minorenne.

I Poliziotti dopo aver notato un certo nervosismo nell’uomo, insospettiti, hanno eseguito una perquisizione. Da qui, il rinvenimento di:

5 panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi

un involucro contenente 8 grammi di cocaina

1300 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Nello stesso contesto operativo, la compagna dell’arrestato è stata denunciata per il medesimo reato contestato all’uomo.