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cronaca

Uomo trovato morto ai Du’ Frati: l’ipotesi è un malore

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Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte di un uomo, il cui corpo privo di vita è stato trovato nel primo pomeriggio allo scoglio dei Du’ Frati, nei pressi del solarium realizzato dal Comune in via Sicilia.

A fare la drammatica scoperta sono stati alcuni bagnanti, che hanno notato il corpo tra gli scogli e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera, a bordo di una motovedetta, insieme ai vigili del fuoco.

Quando i soccorritori hanno raggiunto la vittima, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il corpo è stato quindi recuperato e trasferito all’obitorio, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Procura seguirà gli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto. Al momento, l’ipotesi che appare più plausibile agli investigatori è quella di un malore improvviso, ma saranno gli esami disposti nelle prossime ore a stabilire con esattezza le cause della morte.

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