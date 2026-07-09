Criticità che interessano il progetto “Mare per Tutti” presso la spiaggia libera dell’Arenella. A presentarle l’Assoc. Pro Arenella ha trasmesso una segnalazione formale all’Assessore alle Risorse del Mare, al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e, per conoscenza, al Sindaco di Siracusa.

L’iniziativa che nasce come azione di inclusione sociale e consentire alle persone con disabilità, con ridotta mobilità e a tutti coloro che hanno difficoltà di deambulazione di poter vivere il mare in condizioni di maggiore autonomia e sicurezza.

Le criticità evidenziate dall’Associazione

Fra le criticità che inficiano l’efficacia del progetto ci sarebbero gli ostacoli lungo una strada di 200 m per raggiungere la spiaggia libera: una barra di accesso chiusa, paletti che impediscono il passaggio delle carrozzine e degli ausili per la mobilità, un fondo stradale fortemente dissestato con buche, pietre e sabbia e, infine, uno scalino posto proprio all’inizio del percorso accessibile.

Percorso che diventa insormontabile con il rischio di non poter accedere. “L’accessibilità – dice l’Associazione – non può limitarsi all’installazione di un’infrastruttura dedicata, ma deve comprendere l’intero percorso che consente di raggiungerla. Per questo motivo l’Associazione Pro Arenella ha chiesto alle Amministrazioni competenti di attivare gli interventi necessari per eliminare gli ostacoli presenti e di organizzare un sopralluogo congiunto con gli enti interessati, affinché possano essere individuate soluzioni condivise e tempestive“.

Una segnalazione che richiama i principi ONU

La segnalazione, non a carattere polemico da parte dell’Associazione, richiama inoltre i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge n. 18/2009, dalla Legge n. 104/1992, dal D.P.R. n. 503/1996 sull’eliminazione delle barriere architettoniche e dall’articolo 3 della Costituzione, che impongono alle Pubbliche Amministrazioni di garantire un’accessibilità reale e non soltanto formale.

Principi che, se applicati, renderebbero la spiaggia accessibile dal primo all’ultimo metro del percorso. L’Associazione Pro Arenella rinnova la disponibilità a collaborare con le Istituzioni, mettendo a disposizione la conoscenza del territorio e lo spirito di servizio che da sempre ne caratterizzano l’operato.