Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Appuntamenti, Attualità, comunicazioni, Consigli, Politica, Sicilia, Siracusa

Siracusa: Consiglio comunale nuova seduta per 2 debiti fuori bilancio

0 Comments1 Min Read

Questa sera i Consiglieri comunali saranno di nuovo in aula per una seconda convocazione, nella quale discutere dei due debiti fuori bilancio:

  • quello da 1 milione 141 mila euro determinato dalla gestione Edison dell’illuminazione pubblica in città nel periodo da marzo 2020 ad agosto 2022;
  • quello da poco meno di 50 mila euro a favore della Regione a saldo delle concessioni demaniali dovute per l’area del parcheggio Talete nel quinquennio ‘21-’26.

Un incontro necessario, data l’interruzione di ieri per mancanza del numero legale. Tutto ciò dopo che erano stati prelevati e approvati gli altri tre punti in discussione: due mozioni del Partito democratico, sulla fruizione del Castello Eurialo e sulla tutela del riqualificato sbarcadero Santa Lucia, e un ordine del giorno di Fratelli d’Italia sulla necessità di bonificare, mettere in sicurezza e riqualificare il parcheggio dell’ex tribunale di piazza della Repubblica.

L’intera registrazione della seduta consiliare e l’esito delle votazioni sono disponibili on line sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: https://siracusa.consiglicloud.it/home

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts