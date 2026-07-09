Siracusa: Consiglio comunale nuova seduta per 2 debiti fuori bilancio

Questa sera i Consiglieri comunali saranno di nuovo in aula per una seconda convocazione, nella quale discutere dei due debiti fuori bilancio:

quello da 1 milione 141 mila euro determinato dalla gestione Edison dell’illuminazione pubblica in città nel periodo da marzo 2020 ad agosto 2022;

quello da poco meno di 50 mila euro a favore della Regione a saldo delle concessioni demaniali dovute per l’area del parcheggio Talete nel quinquennio ‘21-’26.



Un incontro necessario, data l’interruzione di ieri per mancanza del numero legale. Tutto ciò dopo che erano stati prelevati e approvati gli altri tre punti in discussione: due mozioni del Partito democratico, sulla fruizione del Castello Eurialo e sulla tutela del riqualificato sbarcadero Santa Lucia, e un ordine del giorno di Fratelli d’Italia sulla necessità di bonificare, mettere in sicurezza e riqualificare il parcheggio dell’ex tribunale di piazza della Repubblica.

L’intera registrazione della seduta consiliare e l’esito delle votazioni sono disponibili on line sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: https://siracusa.consiglicloud.it/home