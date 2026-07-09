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cronaca

Slot machine non autorizzate: chiuso locale a Pachino

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Agenti del Commissariato Pachino, in servizio di Polizia Amministrativa, hanno eseguito un’ordinanza di chiusura per 30 giorni di un’area attrezzata con macchinette per il gioco con vincita di denaro, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di 65.000 euro, che si trova all’interno di un Bar, sito nel centro di Pachino.

L’ordinanza scaturisce da un controllo eseguito dai poliziotti pachinesi e dagli ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i quali accertavano la presenza nel locale di cinque apparecchi idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincite di denaro, privi di autorizzatore e non collegati alla rete nazionale.

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