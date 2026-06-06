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cronaca, cronaca, sicurezza, Siracusa

Crolla un palo della luce su una microcar

Redazione0 Comments1 Min Read

Un palo dell’illuminazione pubblica è ceduto provocando danni a una microcar. L’episodio è avvenuto questa mattina in via Avola a Siracusa. Il palo, danneggiato dalle intemperie, è crollato all’improvviso travolgendo la vettura sulla quale vi era una conducente, rimasta per sua fortuna illesa. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco che hanno recintato l’area in modo da consentire il recupero del palo sbriciolato e rimuovere la vettura.

By Redazione

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