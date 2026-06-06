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cronaca, Marche

Porto Sant’Elpidio, crollo palazzina: un morto, estratto vivo un ragazzo

Esplosione all'alba in via Trentino ha causato il cedimento dell'edificio. Due anziani feriti trasportati in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro con unità USAR, droni e cinofili.
Redazione0 Comments1 Min Read

Dopo il crollo di una palazzina in via Trentino a Porto Sant’Elpidio (Fermo), causato da un’esplosione all’alba che ha provocato la morte di un uomo, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna.

Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, erano state già soccorse e trasferite in due diversi ospedali: la donna a Torrette di Ancona in eliambulanza, l’uomo all’ospedale di Fermo.

Nello stabile risultano residenti due nuclei familiari: del primo faceva parte l’uomo deceduto, insieme agli anziani genitori rimasti feriti; dell’altro, due persone, tra le quali il ragazzo estratto vivo e una donna ancora dispersa.

I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie con nucleo USAR (Urban Search And Rescue), droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca.

By Redazione

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