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cronaca, Sicilia, Siracusa

Siracusa, arrestato 43enne: deve scontare quasi 5 anni

I Carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un pregiudicato condcondato per reati commessi nel 2023. L'uomo è stato associato alla Casa Circondariale "Cavadonna".
Redazione0 Comments1 Min Read

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato 43enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Siracusa.

L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di armi e contro il patrimonio, è stato condannato a 4 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione per rapina in concorso, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere, reati commessi a gennaio 2023 a Siracusa.

Il 43enne è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

By Redazione

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