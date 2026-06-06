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Priolo, aria inquinata: allertate Prefettura e Procura. Lunedì resa dei conti con le industrie

Redazione0 Comments1 Min Read

Il Comune di Priolo Gargallo informa che proseguono le attività di verifica e controllo avviate a seguito dell’episodio di cattiva qualità dell’aria registrato nella giornata di ieri, 5 giugno.

Azioni già svolte

ARPA Sicilia ha effettuato controlli presso gli stabilimenti industriali, campionamenti dell’aria e attivazione delle stazioni di monitoraggio per la verifica dei parametri atmosferici.

La Polizia Municipale ha eseguito controlli sul territorio comunale, verifiche nelle aree interessate dalle segnalazioni e posizionamento di un canister di campionamento nella zona di San Focà.

Il Comune ha formalmente richiesto ad ARPA Sicilia, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e CIPA i dati rilevati dalle stazioni della rete di monitoraggio relativi al periodo dal 17 maggio ad oggi, per una ricostruzione completa dell’andamento dei parametri atmosferici.

Situazione attuale

ARPA ha prelevato i campioni effettuati ieri dalle stazioni fisse e li sta inviando in laboratorio per le analisi. Il Comune è in attesa dei verbali ufficiali e dei dati tecnici da parte degli enti competenti.

Prefettura e Procura della Repubblica sono state informate dell’evento e delle azioni intraprese.

Prossimi sviluppi

È stato convocato un tavolo tecnico urgente con i gestori degli stabilimenti industriali per lunedì mattina, con l’obiettivo di approfondire le possibili cause dell’episodio e definire eventuali misure correttive e preventive.

“Il monitoraggio prosegue e l’Amministrazione comunale garantisce la massima trasparenza. Ogni ulteriore aggiornamento sarà comunicato tempestivamente attraverso la stampa e i canali istituzionali”, fanno sapere il Sindaco On. Dott. Pippo Gianni e l’Assessore alla Protezione Civile Maria Grazia Pulvirenti.

By Redazione

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