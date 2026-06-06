Marina di Priolo: sicurezza e accoglienza per l’estate

Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale della stagione balneare a Marina di Priolo. Il 15 giugno segnerà l’avvio della stagione estiva, con l’apertura il 17 giugno del lido comunale e del lido dedicato alle persone con disabilità. Un traguardo reso possibile grazie a un ampio programma di interventi coordinato dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato competente, realizzato attraverso la collaborazione tra IAS e Priolo in House.

Sicurezza al primo posto: postazione fissa della Polizia Municipale

La vera novità di quest’anno è l’attenzione prioritaria alla sicurezza. Nell’area mercatale del Giardino del Mare sarà attivata una postazione fissa della Polizia Municipale, che garantirà una presenza costante con orari differenziati nei giorni feriali e festivi. Questo presidio permanente aumenterà la percezione di sicurezza tra cittadini e visitatori e assicurerà interventi più rapidi grazie alla presenza diretta sul posto.

Accanto agli agenti della Polizia Municipale, saranno operative anche la Misericordia e la Protezione Civile, con una postazione dedicata nei chioschi dell’area mercatale. Un sistema integrato di controllo del territorio e assistenza che punta a rendere Marina di Priolo un luogo sicuro e accogliente per tutti.

Lavoro di squadra: il Presidente e il Direttore Tecnico in prima linea

A rendere ancora più efficace questo programma di interventi è l’impegno diretto del Presidente e del Direttore Tecnico di Priolo in House, che stanno seguendo personalmente l’avanzamento dei lavori. Non solo controllo e coordinamento, ma anche presenza concreta sul campo, fianco a fianco con le squadre operative, per garantire che ogni dettaglio sia curato e che i tempi vengano rispettati.

Riqualificazione del Giardino del Mare e nuovo cancello automatico

Gli interventi a Marina di Priolo si stanno concentrando anche nell’area del Giardino del Mare, dove sono in corso lavori di manutenzione del verde, pulizia delle aiuole e riqualificazione generale degli spazi.

Un’importante novità riguarda l’accesso all’area mercatale: al posto della precedente sbarra, è stata predisposta l’installazione di un cancello automatico. Le opere preparatorie sono già state completate e nei prossimi giorni il cancello verrà installato, garantendo una maggiore sicurezza pedonale e una migliore gestione degli accessi.

Ripristino della spiaggia dopo il ciclone

Uno degli interventi più significativi riguarda il ripristino della spiaggia, danneggiata dagli eventi meteorologici straordinari legati al ciclone che ha colpito il territorio. Grazie all’impegno dell’Amministrazione e alle autorizzazioni regionali ottenute attraverso le procedure previste dalla normativa ambientale, è stato possibile autorizzare l’utilizzo di mezzi gommati per la pulizia e il livellamento degli arenili.

I lidi privati hanno già provveduto autonomamente a tali interventi. Per quanto riguarda il lido comunale e il lido destinato alle persone con disabilità, le attività di pulizia e livellamento della spiaggia sono attualmente in corso e vengono eseguite nel rispetto delle autorizzazioni regionali rilasciate.

Ammodernamento degli impianti e nuovi arredi

Successivamente si procederà con il ripristino e l’ammodernamento delle reti idriche ed elettriche. Priolo in House provvederà alla sostituzione delle docce e alla manutenzione degli impianti, al fine di garantire servizi efficienti e adeguati alle esigenze dei bagnanti.

Saranno inoltre rimosse le vecchie panchine in cemento e sostituite con nuovi elementi di arredo più idonei al contesto marino e maggiormente integrati con l’ambiente circostante.

Verde curato e rispetto dell’ambiente

Tra gli interventi già avviati vi sono lo sfalcio dell’erba, la pulizia completa della pista ciclabile e del percorso pedonale che collega l’area IAS all’ingresso del B64, oltre alla piantumazione e alla sostituzione di alcune essenze vegetali, nel pieno rispetto dell’ambiente e privilegiando specie autoctone.

Obiettivo: un litorale accogliente e funzionale

L’obiettivo è chiaro: arrivare al 15 giugno con tutte le strutture pienamente operative, sicure e accoglienti, offrendo ai cittadini e ai visitatori un litorale decoroso, funzionale e pronto ad accogliere al meglio la stagione estiva.

L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori affinché tutti gli interventi previsti vengano completati nei tempi stabiliti, garantendo servizi di qualità e una migliore fruizione delle aree costiere.

Marina di Priolo ti aspetta. Sicura, bella, pronta per l’estate.