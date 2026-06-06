Siracusa celebra San Sebastiano: tre giorni di spiritualità per la pace

Siracusa si prepara a vivere tre giorni di intensa spiritualità, riflessione e testimonianza con l’iniziativa “Con San Sebastiano per una pace disarmata e disarmante”, promossa dalla Parrocchia Metropolitana “Natività di Maria SS.” e dal Comitato di San Sebastiano.

Dal 19 al 21 giugno 2026, nella Chiesa di Santa Lucia alla Badia, sarà eccezionalmente aperta la nicchia che custodisce il prezioso simulacro di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale e compatrono della città di Siracusa.

Un’occasione di preghiera e riflessione sulla pace

L’iniziativa intende offrire ai fedeli e alla cittadinanza un’occasione di preghiera e di riflessione sul tema della pace, ispirandosi alla testimonianza di San Sebastiano che, da soldato dell’esercito romano, divenne martire e testimone dell’amore cristiano.

Venerdì 19 giugno: apertura della nicchia

Le celebrazioni prenderanno avvio venerdì 19 giugno alle ore 19.00 con l’apertura della nicchia e la Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Maurizio Aliotta, direttore dell’Ufficio Pastorale Diocesano per la Cultura e le Comunicazioni Sociali.

Seguirà una riflessione corale sul tema “Sebastiano, da milite a testimone dell’amore”, che metterà in luce il percorso spirituale del Santo, dalla sua vita militare alla testimonianza suprema della fede.

Sabato 20 giugno: celebrazione solenne con l’Arcivescovo

Sabato 20 giugno rappresenta la giornata centrale dell’evento. Alle ore 11.00 la solenne concelebrazione eucaristica sarà presieduta da S.E. Rev.ma mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo Metropolita di Siracusa, con la partecipazione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Siracusa e delle autorità civili e militari.

La presenza della Polizia Municipale sottolinea il legame particolare tra il Corpo e San Sebastiano, di cui il Santo è patrono, e rappresenta un momento di comunione tra dimensione spirituale e servizio alla comunità.

In serata, dopo la celebrazione delle ore 19.00, presieduta dal parroco della Cattedrale di Siracusa, mons. Salvatore Marino, si terrà l’incontro “Voci per la Pace. Parole, immagini e testimonianze”, momento di approfondimento e condivisione dedicato al valore della pace e dell’impegno civile.

Domenica 21 giugno: celebrazioni conclusive

Domenica 21 giugno le celebrazioni conclusive accompagneranno i fedeli fino alla chiusura della nicchia del simulacro di San Sebastiano, prevista al termine della Santa Messa delle ore 19.00, presieduta da don Gianluca Belfiore, economo diocesano.

La celebrazione delle ore 11.30 sarà invece presieduta dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Siracusa, mons. Sebastiano Amenta.

Il tradizionale pane votivo

Durante le giornate del 20 e 21 giugno sarà inoltre distribuito ai partecipanti il tradizionale pane votivo di San Sebastiano, segno di devozione e di condivisione che lega la comunità siracusana al suo Santo patrono.

Un messaggio di pace per la città

L’iniziativa “Con San Sebastiano per una pace disarmata e disarmante” si inserisce in un momento storico in cui il tema della pace assume un valore ancora più urgente e necessario. La figura di San Sebastiano, soldato che scelse la testimonianza della fede fino al martirio, diventa simbolo di un impegno concreto per la costruzione di una società più giusta e pacifica.

La comunità siracusana è invitata a partecipare numerosa a questi tre giorni di spiritualità, preghiera e riflessione, per riscoprire insieme il valore della pace e dell’amore cristiano.

Programma completo:

Venerdì 19 giugno

Ore 19.00: Apertura nicchia e Celebrazione Eucaristica (mons. Maurizio Aliotta)

Riflessione: “Sebastiano, da milite a testimone dell’amore”

Sabato 20 giugno

Ore 11.00: Solenne Concelebrazione Eucaristica (S.E. mons. Francesco Lomanto)

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica (mons. Salvatore Marino)

A seguire: “Voci per la Pace. Parole, immagini e testimonianze”

Distribuzione pane votivo

Domenica 21 giugno

Ore 11.30: Celebrazione Eucaristica (mons. Sebastiano Amenta)

Ore 19.00: Celebrazione conclusiva e chiusura nicchia (don Gianluca Belfiore)

Distribuzione pane votivo

Luogo: Chiesa di Santa Lucia alla Badia, Siracusa