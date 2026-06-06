Hegseth shock: “Migranti, nuova invasione d’Europa”

Il segretario americano alla Difesa, Pete Hegseth, ha suscitato forti polemiche durante il suo intervento a Colleville-sur-Mer, nel nord della Francia, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario dello Sbarco in Normandia.

Il paragone controverso

Parlando dal luogo simbolo della liberazione dell’Europa dal nazifascismo, Hegseth ha paragonato lo storico sbarco dei soldati americani del 6 giugno 1944 a quello che ha definito come una “nuova invasione” delle coste europee.

“Oggi diverse spiagge europee sono prese d’assalto da varie ideologie pericolose: sulle spiagge della Spagna, dell’Italia, della Grecia e della Bulgaria, arrivano barche e uomini”, ha dichiarato il capo del Pentagono.

L’appello alle capitali europee

Hegseth ha poi lanciato una domanda provocatoria ai leader del Vecchio Continente: “Le capitali europee agiranno contro questa invasione o è già troppo tardi?”.

Le parole del segretario alla Difesa statunitense equiparano implicitamente i flussi migratori che interessano il Mediterraneo a una minaccia paragonabile all’occupazione nazista, suscitando immediate reazioni nel dibattito politico europeo.

Un messaggio che divide

La scelta di utilizzare la commemorazione dello Sbarco in Normandia – momento solenne di ricordo del sacrificio di migliaia di soldati alleati per la libertà dell’Europa – per lanciare un messaggio così divisivo sul tema dell’immigrazione ha sollevato critiche da parte di chi ritiene inappropriato il paragone tra un’operazione militare di liberazione e l’arrivo di persone in fuga da guerre, persecuzioni e povertà.

Il contesto delle migrazioni nel Mediterraneo

I Paesi del Mediterraneo, in particolare Italia, Spagna e Grecia, sono da anni in prima linea nella gestione dei flussi migratori provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente. Le rotte migratorie attraverso il Mediterraneo continuano a rappresentare una delle principali sfide per l’Unione Europea, con un dibattito costante tra politiche di accoglienza, controllo delle frontiere e cooperazione internazionale.

Le dichiarazioni di Hegseth si inseriscono in un clima politico internazionale sempre più polarizzato sul tema dell’immigrazione, con posizioni che oscillano tra apertura umanitaria e chiusura securitaria.

Reazioni attese

Nei prossimi giorni si attendono le reazioni ufficiali dei governi europei citati dal segretario alla Difesa americano, in particolare Italia, Spagna, Grecia e Bulgaria, Paesi direttamente chiamati in causa nelle sue dichiarazioni.

La scelta di Hegseth di utilizzare la retorica dell'”invasione” in un contesto così simbolico come le celebrazioni dello Sbarco in Normandia segna un ulteriore capitolo nel complesso rapporto transatlantico sui temi della sicurezza, dell’immigrazione e dei valori condivisi tra Stati Uniti ed Europa.

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