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Italia, Libano, Medio Oriente, Mondo, Roma

Negoziati Israele-Libano a Roma il 14-15 luglio

Fonte diplomatica conferma: incontri presso l'Ambasciata USA
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ROMA – Un nuovo round negoziale tra Israele e Libano si terrà a Roma martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Lo ha confermato all’ANSA una fonte diplomatica israeliana, precisando che gli incontri proseguiranno per due giorni nella capitale italiana.

Secondo i media libanesi, i colloqui si terranno presso l’ambasciata americana a Roma, confermando il ruolo di mediazione degli Stati Uniti nella delicata partita diplomatica tra i due Paesi.

Roma sede di mediazione

La scelta di Roma come sede dei negoziati sottolinea il ruolo dell’Italia come facilitatore del dialogo in Medio Oriente e la fiducia riposta dalle parti nella diplomazia italiana. L’utilizzo dell’ambasciata statunitense evidenzia inoltre il coinvolgimento diretto di Washington nel processo negoziale.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli dell’agenda degli incontri, ma il round negoziale si inserisce nel quadro dei tentativi di stabilizzazione delle relazioni tra Israele e Libano, storicamente segnate da tensioni e conflitti.

Si attendono aggiornamenti al termine dei colloqui previsti per il 15 luglio.

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