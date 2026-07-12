Pachino, scomparso fra’ Giuseppe Pecorella

Addio a Fra Giuseppe Pecorella, il frate cappuccino di Pachino che ha dedicato la vita al Vangelo

La comunità ecclesiale e civile è in lutto per la scomparsa di Fra Giuseppe Pecorella, frate cappuccino originario di Pachino, sacerdote che ha saputo lasciare un segno profondo nel cuore di quanti lo hanno conosciuto.

Nel corso del suo ministero, Fra Giuseppe ha testimoniato il Vangelo con semplicità, umiltà e spirito di servizio. Ordinato sacerdote nel 2012 dopo il cammino tra i Frati Minori Cappuccini, aveva ricoperto importanti incarichi pastorali nella Diocesi di Ragusa, guidando con dedizione la Parrocchia della Sacra Famiglia e prestando il proprio servizio anche nella comunità di Santa Rosalia.

La notizia della sua improvvisa morte, causata da un infarto, ha suscitato profonda commozione tra i fedeli, i confratelli e quanti hanno condiviso con lui un tratto di cammino umano e spirituale. Numerosi sono i messaggi di cordoglio che stanno raggiungendo la sua famiglia religiosa e le comunità nelle quali ha operato, a testimonianza dell’affetto e della stima conquistati negli anni.

Originario di Pachino, Fra Giuseppe aveva scelto la vita francescana mettendo al centro del suo ministero la vicinanza agli ultimi, l’ascolto delle famiglie e l’annuncio della Parola di Dio. Il suo stile pastorale, discreto ma incisivo, era caratterizzato dalla capacità di accogliere ogni persona senza giudizio, offrendo conforto e speranza.

Con la sua scomparsa la Chiesa perde un sacerdote generoso e fedele, mentre la Sicilia saluta un figlio che ha saputo incarnare i valori della fraternità francescana e dell’amore verso il prossimo.

Alla famiglia, ai Frati Minori Cappuccini, alla Diocesi di Ragusa e a tutti coloro che lo hanno conosciuto giungano le più sentite condoglianze, accompagnate dalla preghiera affinché il Signore accolga Fra Giuseppe nella pace eterna.

*Corrado Puliatti*