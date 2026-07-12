Priolo in piazza per l’Oncologia: 170 firme a Bosco in poche ore

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PRIOLO GARGALLO – Centosettanta firme raccolte in poche ore a Priolo Gargallo, nonostante il caldo afoso di questa mattina. Christian Bosco celebra il risultato della petizione per il potenziamento del reparto di Oncologia dell’Ospedale Umberto I di Siracusa: “Non poteva andare meglio. Si tratta di un segnale fortissimo per la politica aretusea e per i dirigenti dell’ASP di Siracusa”.

La mobilitazione dei cittadini priolesi dimostra quanto sia sentita la questione sanitaria nel territorio. “Il reparto di Oncologia deve essere subito potenziato e migliorato”, ribadisce Bosco. “Il tempo delle chiacchiere è finito”.

Camera bianca e corsia preferenziale: le richieste

La petizione avanza due richieste precise. La prima riguarda la realizzazione della camera bianca, ambiente sterile fondamentale per la preparazione sicura dei farmaci chemioterapici. La seconda chiede l’istituzione di una corsia preferenziale per gli esami del sangue riservata ai pazienti oncologici.

“I malati oncologici non possono stare ore e ore ad aspettare”, sottolinea il promotore dell’iniziativa. “Parliamo di persone fragili che necessitano di percorsi assistenziali rapidi e protetti. È una questione di dignità”.

Priolo risponde: “Non ci fermiamo qui”

La risposta della comunità priolese è stata immediata e massiccia. In poche ore, decine di cittadini si sono recati al banchetto per firmare, sfidando le temperature elevate della mattinata.

“Questo è solo l’inizio”, avverte Bosco. “Non ci fermiamo qui. Continueremo a raccogliere firme e a fare pressione fino a quando non vedremo interventi concreti. I pazienti dell’Umberto I non possono più aspettare”.

La petizione resta aperta e punta a raggiungere numeri ancora più significativi per rafforzare la richiesta di intervento urgente all’ASP di Siracusa e alle istituzioni locali.

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