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cronaca, Friuli-Venezia Giulia, Udine

Tragedia nel Tagliamento: salvate donna e due bambine, ritrovato morto l’uomo disperso

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RONCHIS (UD) – Si è conclusa in tragedia l’operazione di soccorso nel fiume Tagliamento, dove i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo disperso dopo essere stato trascinato dalla corrente. Salve invece una donna e due bambine.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, nei pressi del ponte dell’autostrada A4 nel comune di Ronchis. Secondo le prime ricostruzioni, quattro persone – un uomo, una donna e due bambine – sarebbero state travolte dalla corrente del Tagliamento.

I vigili del fuoco di Udine hanno immediatamente attivato un imponente dispositivo di soccorso: sul posto sono intervenuti una squadra ordinaria, specialisti fluviali, sommozzatori, squadre nautiche e l’elicottero del reparto volo di Venezia. La donna e le due bambine sono state tratte in salvo dalle acque del fiume, mentre per l’uomo sono scattate le ricerche.

Le operazioni, proseguite per ore con l’impiego di mezzi aerei e nautici, si sono purtroppo concluse con il ritrovamento del corpo dell’uomo privo di vita.

Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire le cause che hanno portato il gruppo a finire in acqua.

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