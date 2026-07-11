Adrano, cavallo morto rinvenuto in contrada Poggio Chiuse

Un cavallo privo di vita è stato rinvenuto questa mattina in contrada Poggio Chiuse, nei pressi del residence Luna.

Secondo una segnalazione arrivata in redazione, il corpo dell’animale si trovava sulla sede stradale, causando l’ostruzione del transito.



Al momento, non sono note le cause della morte del cavallo. Sul posto sono appena giunti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Adrano, che stanno effettuando i rilievi.



Si resta in attesa dell’intervento degli enti competenti e di ulteriori aggiornamenti sulle cause dell’accaduto.