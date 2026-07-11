Siracusa Pride 2026: svelato il cast dello Star Show finale

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SIRACUSA – Il Siracusa Pride 2026 si prepara a trasformare la città in una grande festa di orgoglio, libertà e inclusione. Il Comitato Organizzatore ha annunciato ufficialmente il cast dello Star Show, l’evento che concluderà la manifestazione di sabato 18 luglio.

Il corteo partirà da piazza Euripide alle ore 18.30. Al termine, i festeggiamenti proseguiranno dalle ore 22 presso il Klubb Emerald (Strada Carancino 76-78, Belvedere – Siracusa), con ingresso libero.

Sul palco si alterneranno il direttore artistico Diego Di Flora, eroCaddeo – rivelazione nazionale dopo la partecipazione a X Factor 2025, dove ha conquistato un posto in finale nella squadra guidata da Achille Lauro –, Giulia Molino, cantautrice e finalista di Amici 2020, e Viscardi, tra le rivelazioni più interessanti dell’edizione 2025 di X Factor.

Una serata all’insegna della musica, dell’intrattenimento e dei valori dell’inclusione, per celebrare insieme la diversità attraverso lo spettacolo e la condivisione.

Lo Star Show rappresenta il gran finale del Siracusa Pride 2026, appuntamento pensato per dare voce all’orgoglio, alla visibilità e ai diritti di tutte e tutti, nel segno dello slogan di questa edizione: “Orgoglio Disarmante”.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: dopo aver sfilato insieme per le vie della città, il Pride proseguirà con una grande festa aperta a tutti, per concludere una giornata dedicata alla libertà di essere sé stessi.

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