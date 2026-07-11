Rete ZeroMolestie SINALP, Ternullo madrina onoraria del progetto “Scontrino Antiviolenza”

L’Organizzazione Sindacale SINALP Sicilia ha presentato ieri alla senatrice Daniela Ternullo il progetto “Rete ZeroMolestie SINALP”, un ecosistema di tutela, prevenzione e parità di genere che sta prendendo piede in tutta la Regione. La vicepresidente del Gruppo di Forza Italia al Senato ha accettato il ruolo di madrina onoraria della rete.

L’iniziativa riguardava il progetto “Scontrino Antiviolenza ZeroMolestie Sinalp”, basato sull’inserimento di messaggi di sensibilizzazione e del numero di emergenza 1522 sugli scontrini e sui documenti commerciali delle aziende aderenti.

E si inserisce in un percorso più ampio che include pure la proposta di un disegno di legge per l’esecutività della figura del “Consigliere di Parità” (D.Lgs. 198/2006), rafforzando gli strumenti di contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Seguirà una conferenza stampa presso il Senato della Repubblica.

Lo scontrino strumento di prevenzione

Uno strumento che, alla luce della Legge 162/2021 sulla Certificazione della Parità di Genere, si configura come misura misurabile per il conseguimento del “bollino rosa”, facilitando il raggiungimento dei KPI previsti e l’accesso a esoneri contributivi e premialità nei bandi di gara.

«La violenza contro le donne – dice Natasha Pisana, Presidente e Referente 1522 Sicilia – non è un problema privato, ma una responsabilità sociale che riguarda tutti Per questo sostengo con convinzione la Rete ZeroMolestie SINALP: la prevenzione è la prima forma di tutela e il 2026 deve essere l’anno della responsabilità concreta. Il rispetto delle donne non è una concessione, ma un principio irrinunciabile di civiltà».

Un progetto di sinergia e impegno

La senatrice Ternullo ha mostrato l’orgoglio di far parte dell’iniziativa come madrina: «Sono orgogliosa di essere la madrina onoraria della Rete ZeroMolestie SINALP. Questo progetto dimostra come la sinergia tra impegno sindacale, responsabilità sociale d’impresa e incentivi normativi possa generare un cambiamento culturale reale. Ringrazio Natasha Pisana e Corrado Protasi, referente SINALP a Noto, per il costante impegno sul territorio».