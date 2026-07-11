Primo congresso di Sinistra Futura. Zappulla coordinatore regionale

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Si è svolto a Siracusa il primo Congresso regionale di Sinistra Futura Sicilia, che ha portato a eleggere a unanimità Pippo Zappulla come Coordinatore regionale del movimento e Gianna Miceli Presidente dell’Assemblea regionale.

Il Congresso ha inoltre eletto l’Assemblea regionale, composta da 50 componenti, e la Direzione siciliana, composta da 25 membri. All’unanimità è stato eletto anche Gianni Battaglia nel ruolo di Tesoriere.

I lavori sono stati aperti dal saluto del segretario generale della Cgil di Siracusa, Franco Nardi, e dalla relazione introduttiva del Coordinatore regionale uscente, Pippo Zappulla.

A intervenire anche il Coordinatore nazionale di Sinistra Futura, Roberto Ongaro, il Presidente di Sinistra Futura Sardegna e Consigliere regionale Luca Pizzuto e la Coordinatrice nazionale dei Giovani di Sinistra Futura, Margherita Puledda.

Il confronto tra le forze del Tavolo progressista regionale

A èrendere la parola al Congresso anche Ismaele La Vardera e Miguel Donegani per Controcorrente, Anthony Barbagallo per il Partito Democratico, Nuccio Di Paola per il Movimento 5 Stelle, Pierpaolo Montalto e Fabio Giambrone per Alleanza Verdi e Sinistra, Ulisse Signorelli per il PSI e Antonio Ferrante per Progetto Civico.

Tutti hanno ribadito che non esiste un’alternativa credibile in Sicilia al progetto unitario del campo progressista. «Sinistra Futura – ha dichiarato Pippo Zappulla – invita tutte le forze progressiste a compiere il massimo sforzo unitario per presentare ai siciliani una proposta credibile di profondo cambiamento economico, sociale, occupazionale, culturale e morale“.

Al centro della discussione anche il governo Schifani

Il governo regionale guidato da Renato Schifani è stato tra i temi di dibattito per errori e fallimenti. Un governo sempre più travolto da gravi vicende giudiziarie. Al campo progressista spetta il compito, ma anche la responsabilità, di non dividersi e di costruire un’alternativa di governo per la Sicilia.

“Sinistra Futura intende offrire il proprio contributo di idee, valori e proposte affinché il Tavolo progressista raggiunga rapidamente una sintesi unitaria, fondata innanzitutto sui programmi e, successivamente, sulle candidature alla Presidenza della Regione, anche attraverso il ricorso alle primarie.

La credibilità di una coalizione si costruisce anzitutto nella sua composizione. Per questo riteniamo necessario evitare aperture a forze e soggetti che non si riconoscono nel campo progressista e che appaiono semplicemente alla ricerca di nuove collocazioni politiche. Stiamo nel campo progressista, ma senza pasticci e consociativismi”.

Dialogo come inclusività

La vera inclusività, secondo Sinistra Futura, va praticata aprendo un dialogo con il mondo giovanile, con chi si batte per la pace e per la difesa della Costituzione, con il mondo del lavoro, con le famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese e con tutti quei cittadini che, delusi dalla politica, hanno scelto di non votare più.»

Nel corso del dibattito sono intervenuti oltre venti delegati e rappresentanti provenienti da tutte le province siciliane, definendo le priorità politiche e organizzative del movimento.