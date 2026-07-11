Incendio nella notte a Vittoria, in fiamme negozio di abbigliamento

Foto Franco Assenza
VITTORIA – Un incendio è divampato nella notte in un negozio di abbigliamento nel centro di Vittoria. Le fiamme hanno interessato il “Serpy”, in via Roma angolo via Gaeta, intorno alle 5 del mattino.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo ed evitato la propagazione alle attività commerciali adiacenti.
Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio. Non si segnalano feriti.
Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica e verificare l’origine del rogo.