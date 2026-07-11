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cronaca, Italia, Sicilia, Vittoria

Incendio nella notte a Vittoria, in fiamme negozio di abbigliamento

Rogo al "Serpy" in via Roma angolo via Gaeta. Intervento alle 5 del mattino
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Foto Franco Assenza

VITTORIA – Un incendio è divampato nella notte in un negozio di abbigliamento nel centro di Vittoria. Le fiamme hanno interessato il “Serpy”, in via Roma angolo via Gaeta, intorno alle 5 del mattino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo ed evitato la propagazione alle attività commerciali adiacenti.

Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio. Non si segnalano feriti.

Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica e verificare l’origine del rogo.

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