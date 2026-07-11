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cronaca, Messina, Sicilia

Moto travolge pedone, 49enne morto a Messina

Impatto violento vicino l'ingresso del Policlinico. Vittima trascinata per 30 metri. Motociclista su Africa Twin senza assicurazione
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MESSINA – Un uomo di 49 anni, Vincenzo La Foresta, ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, all’altezza dell’ingresso del Policlinico di Messina.

L’impatto è stato violento: secondo i primi rilievi, la vittima sarebbe stata trascinata per circa 30 metri prima di cadere a terra. Inutili i soccorsi: per La Foresta non c’è stato nulla da fare.

Alla guida della moto, un’Africa Twin, un 40enne. Il mezzo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa.

Indaga la sezione infortunistica della polizia municipale di Messina, che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e verificando eventuali responsabilità. Sono in corso accertamenti sulla velocità del veicolo e sulle condizioni della strada al momento dell’impatto.

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