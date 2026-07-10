Emergenza idrica a Ortigia, il Comune distribuisce acqua potabile

Prosegue l’emergenza idrica a Ortigia. A seguito del perdurare della carenza d’acqua segnalata nel pomeriggio dal gestore del servizio idrico Aretusacque, il Comune di Siracusa ha attivato le prime misure di sostegno alla popolazione.

L’assessorato comunale alla Protezione Civile ha disposto l’invio di un mezzo con una dotazione iniziale di 400 litri di acqua potabile, destinata ai residenti del centro storico per consentire di fronteggiare le necessità più urgenti in attesa del ripristino del regolare servizio.

L’autobotte della Protezione Civile sarà a disposizione dei cittadini a partire dalle 19.30 di oggi in piazza Archimede, dove sarà possibile rifornirsi di acqua potabile.

Nel frattempo Palazzo Vermexio mantiene un contatto costante con Aretusacque, alla quale è stata richiesta la massima rapidità nel completamento degli interventi necessari a risolvere le criticità che stanno interessando la linea di adduzione verso Ortigia.

L’amministrazione comunale fa inoltre sapere che sono allo studio ulteriori misure di supporto alla cittadinanza nel caso in cui l’emergenza dovesse protrarsi nelle prossime ore.

«Il Comune interviene immediatamente con gli strumenti di cui dispone per alleviare i disagi più urgenti – dichiara l’assessore alla Protezione Civile, Sergio Imbrò –. La mancanza di acqua è conseguenza delle criticità comunicate dal gestore del servizio idrico e il nostro compito, in questa fase, è duplice: da un lato garantire assistenza concreta alla popolazione, dall’altro assicurarci, insieme al gestore, che i guasti vengano risolti nel più breve tempo possibile».

L’assessore sottolinea inoltre come «da oltre un mese la rete idrica cittadina sia interessata da problemi che si stanno presentando con una frequenza insolita e che stanno creando pesanti disagi ai siracusani». Per questo, conclude Imbrò, «continueremo a seguire l’evolversi della situazione minuto dopo minuto, pronti ad attivare ogni ulteriore misura necessaria a tutela della cittadinanza».