Avola: arrestato 40enne per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

I Carabinieri della Stazione di Avola hanno arrestato un 40 enne in flagranza di reato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo era già noto per precedenti reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.



La vicenda è accaduta giovedì sera, quando i Carabinieri della Stazione di Avola e dell’Aliquota Radiomobile di Noto sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Di Maria”. A seguito della richiesta del personale sanitario che segnalava un soggetto che disturbava insistendo con veemenza per entrare nella stanza dove veniva visitata la figlia, coinvolta poco prima in un sinistro stradale.



All’arrivo dei Carabinieri l’uomo è andato in escandescenze aggredendoli fisicamente e verbalmente per poi essere bloccato e tratto in arresto.