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Notizie, Priolo Gargallo, Sicilia

Trasporto studenti pendolari, avviso del Comune: domande entro il 4 settembre

Abbonamenti per l'anno scolastico 2026/2027. Due corse giornaliere per chi frequenta gli istituti superiori di Siracusa e Floridia
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PRIOLO GARGALLO – È stato pubblicato l’avviso per il rilascio degli abbonamenti destinati al trasporto degli studenti pendolari residenti a Priolo Gargallo per l’anno scolastico 2026/2027.

Lo comunicano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Limeri, invitando i genitori degli studenti interessati a presentare istanza entro il 4 settembre 2026.

Modalità e scadenze

I moduli per la richiesta sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Priolo Gargallo. Le domande presentate oltre la scadenza del 4 settembre saranno autorizzate con determina dirigenziale e il rilascio dell’abbonamento avverrà nel mese successivo a quello di presentazione.

A chi è rivolto il servizio

Gli abbonamenti consentono due corse giornaliere – andata e ritorno – nei soli giorni di calendario scolastico. Il servizio è riservato agli studenti residenti a Priolo Gargallo che frequentano gli Istituti di Istruzione Superiore di Siracusa e Floridia.

Informazioni

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito istituzionale del Comune o rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione.

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