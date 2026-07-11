Insegue il fratello e lo uccide con colpi di mannaia nel Catanese

RIPOSTO (CT) – Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l’altro con una mannaia, ferendolo mortalmente.

La vittima, Natale ‘Lino’ Guarrera, 61 anni, ha tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stata raggiunta e colpita ancora. L’aggressore è il fratello Giovanni, 63 anni.

Secondo una prima ricostruzione, i due gestivano una rivendita di pesce nel lungomare Pantano di Riposto e avevano contrasti pregressi legati a richieste economiche del 63enne, pare connesse a una sua dipendenza. Giovanni una volta lavorava con il fratello nella pescheria di famiglia.

Questa mattina, nella loro attività, avrebbero avuto una violenta lite degenerata. Giovanni Guarrera avrebbe impugnato una mannaia, utilizzata nella pescheria, e colpito il fratello che ha tentato di fuggire alla sua furia correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e colpito ancora.

Passanti hanno assistito all’aggressione. Due familiari sono intervenuti per disarmare l’aggressore, rimanendo feriti: il padre dell’omicida, 89 anni, e una figlia della vittima e nipote dell’omicida. Entrambi hanno riportato ferite non gravi alle mani e sono stati medicati nell’ospedale di Giarre.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Riposto e della compagnia di Giarre, che hanno bloccato Giovanni Guarrera. Il ferito è stato trasportato in ospedale, ma è deceduto.

Giovanni Guarrera è stato arrestato per omicidio volontario ed è nella caserma dei carabinieri, dove è sentito dalla sostituta di turno della Procura di Catania. Sull’accaduto la Procura ha aperto un’inchiesta.

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