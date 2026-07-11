Pubblica Sicurezza: 46 nuovi Agenti in agosto

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Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha fatto sapere che ad agosto arriveranno in provincia 34 agenti.

Per un numero totale di 46, di cui 10 in Questura, 2 all’ufficio immigrazione e 34 divisi nei 6 Commissariati distaccati.

Il Siulp Siracusa accoglie con favore questa prima apertura e attenzione al nostro territorio.

Insieme all’invio di nuovi Agenti sono attese anche le risorse necessarie per poter pagare gli straordinari arretrati alle Poliziotte e ai Poliziotti di Siracusa e provincia da due anni.

Inoltre viene fatto presente che è necessario rafforzare, anche, le Specialità: la Polizia Stradale (a Siracusa, Noto e Lentini) la Postale, la Frontiera e la Ferroviaria. Tommaso Bellavia ( Segretario Provinciale Siulp).