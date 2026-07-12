Noto, il sindaco Figura difende il gala al Teatro comunale

Il sindaco di Noto, Corrado Figura, respinge le polemiche nate dall’utilizzo del Teatro comunale come location per un ricevimento di gala, rivendicando la scelta dell’amministrazione e sottolineandone i benefici per la città.

Secondo il primo cittadino, l’evento ha rappresentato un’importante occasione di promozione internazionale per Noto, oltre ad aver generato ricadute economiche dirette e indirette. “Ritengo che la scelta fatta abbia dato una visibilità internazionale alla città, abbia offerto l’opportunità a tanti netini di lavorare e abbia consentito al Comune di incassare le somme derivanti dall’affitto del teatro”, ha dichiarato Figura.

Il sindaco ha inoltre ricordato come il Teatro comunale sia stato storicamente utilizzato non soltanto per la programmazione teatrale, ma anche per eventi di rappresentanza e iniziative che coniugano spettacolo e convivialità. “Il teatro è stato da sempre luogo non solo di eventi teatrali, ma anche di manifestazioni come questa, che affiancano uno spettacolo a una cena, così come avviene nei principali teatri italiani, dal San Carlo di Napoli alla Scala di Milano”, ha affermato.

Per Figura, le critiche non trovano fondamento e rappresentano una diversa visione del ruolo che una città come Noto deve assumere nel panorama turistico e culturale. “Non c’è alcuna polemica – ha aggiunto – ma soltanto una visione che sta facendo crescere la nostra comunità e la nostra città a livello internazionale, sia dal punto di vista economico sia da quello sociale”.

Il sindaco ha infine collegato questa strategia alla crescente attrattività della città barocca. “È questo il motivo per cui oggi tutti scelgono Noto per organizzare eventi e matrimoni, ma anche per trasferirsi qui, grazie alla qualità della vita che la città è in grado di offrire”, ha concluso.