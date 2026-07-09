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Cultura, Eventi, Palermo, Sicilia, spettacoli

Palermo: Festival del Baglio 2026 vanno in scena i Mezzalira

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Seguici e aiutaci a crescereFestival del Baglio 2026 i Mezzalira

Una famiglia contadina, nel cui microcosmo si celano: una tradizione pesante, la povertà che deteriora e un trauma familiare latente. Parliamo dei Mezzalira, protagonisti dell’opera I Mezzalira – Panni sporchi fritti in casa”, lo spettacolo (a ingresso gratuito) che andrà in scena durante il Festival del Baglio 2026 a Palermo.

Appuntamento martedì 14 luglio ore 21.30, al Teatro del Baglio – Palazzo Filangieri di Villafrati (Palermo) per l’opera scritta da Agnese Fallongo, con Agnese Fallongo, Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti con la regia di Raffaele Latagliata e produzione del Teatro de Gli Incamminati.

Un’opera teatrale che conclude la fortunata “Trilogia degli Ultimi”, progetto che negli ultimi anni ha conquistato pubblico e critica raccontando figure marginali e mondi popolari attraverso comicità, oralità e musica dal vivo.

I Mezzalira: famiglia rurale “d’altri tempi?”

Comicità e profondità emotiva attraversano la famiglia Mezzalira, un nucleo quasi d’altri tempi appartenente al mondo della mezzadria e al lavoro della terra. All’interno delle loro dinamiche familiari, invece, emergono temi universali e attuali come il rapporto tra chi produce e chi possiede, la trasmissione del trauma familiare, la povertà, la sopravvivenza e il peso della tradizione.

Lo sguardo verso il rapporto intimo dei familiari si trasforma in qualcosa di universale che ci tocca tutti da vicino. Disuguaglianze, fragilità e desideri emergono dirompenti e sono esaltati dalla musica dal vivo, elemento centrale della scrittura scenica di Agnese Fallongo. Gli stessi interpreti costruiscono in scena atmosfere sonore, ritmi, rumori e richiami alla tradizione popolare per una drammaturgia che intreccia parola, corpo e suono in un linguaggio teatrale coinvolgente e umano.

Info sull’autrice Agnese Fallongo

Reputata fra le autrici e interpreti più originali della nuova scena teatrale italiana, Agnese Fallongo ha costruito negli anni un percorso artistico riconoscibile per l’intreccio di teatro di narrazione, musica dal vivo, comicità e attenzione ai temi sociali.

Insieme a Tiziano Caputo e al regista Raffaele Latagliata ha dato vita a spettacoli di grande successo come “Letizia va alla guerra” e “…Fino alle stelle!”, lavori che hanno conquistato pubblico e critica per l’efficacia della scrittura e l’originalità del linguaggio scenico. “Mezzalira – panni sporchi fritti in casa” invece è valso ad Agnese Fallongo il Premio Franco Enriquez 2023 come Miglior Attrice.

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