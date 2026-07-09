Enna: Facoltà di Medicina “Kore” la siracusana Chiara Corso è la prima a laurearsi

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La prima laureata alla Facoltà di Medicina Kore di Enna è la siracusana Chiara Corso. La venticinquenne, che ha ricevuto come votazione 110 e lode, dopo essere stata fra le 99 persone ad essere ammesse nel 2020, al corso di laurea.

Davanti alla commissione martedì scorso, Chiara ha illustrato il lavoro, realizzato nell’ambito della neurochirurgia dal titolo “La contrastectomia function-sparing associata a trattamenti complementari precoci e avanzati migliora gli esiti clinici dei pazienti affetti da glioblastoma”.

Relatore della seduta di laurea il professore Umana, neurochirurgo presso l’AOE (Azienda ospedaliera per l’emergenza) “Cannizzaro” di Catania. Ad assistere alla discussione della tesi e alla proclamazione anche il padre vicepresidente dell’Eurialo Siracusa di pallavolo femminile.

Nei sei anni di studi il percorso, la giovane laureata ha rivestito altre cariche come prima rappresentante di Facoltà, è stata al Senato Accademico, al Consiglio dei garanti ed infine presidente dell’Assemblea degli studenti.

Partecipazioni conciliate allo sport, in particolare la pallavolo, appartenendo alla locale formazione del Kentron volley.