Ortigia: Riccardo Torrisi rinnova fino al 2027

Il Circolo Canottieri Ortigia mette a segno un’altra importante conferma in vista della stagione 2026/2027. L’universale catanese Riccardo Torrisi vestirà ancora la calottina biancoverde, proseguendo il percorso iniziato lo scorso anno.

Dopo una stagione positiva, culminata con un ruolo decisivo nella conquista della salvezza, Torrisi continuerà a rappresentare uno dei punti di forza della formazione siracusana. Il nuovo tecnico Koljanin potrà infatti contare sulle qualità dell’atleta etneo, capace di abbinare velocità, dinamismo e un notevole fiuto del gol. Nella seconda parte dell’ultimo campionato, le sue prestazioni sono state determinanti per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, chiudendo l’annata con un bottino di 48 reti.

Per il giocatore si apre adesso una nuova sfida, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita e migliorare ulteriormente i numeri realizzativi.

Grande soddisfazione nelle parole dello stesso Torrisi, che ha accolto con entusiasmo il rinnovo del contratto:

«Sono entusiasta di aver rinnovato con l’Ortigia, dove, dopo appena una stagione, mi sento ormai a casa. Fin dal primo giorno a Siracusa ho percepito il calore di una vera famiglia ed è anche per questo che ho scelto di continuare questo percorso. Ringrazio la società per la fiducia: questo rinnovo è un attestato di stima che mi spinge a dare ancora di più. La prossima stagione lavoreremo giorno dopo giorno per raggiungere l’obiettivo prefissato. Sappiamo bene che il campionato sarà competitivo e che nulla ci verrà regalato. Personalmente, non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione».