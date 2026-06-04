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Molestie olfattive a Priolo: attivati protocolli di sicurezza e analisi ambientali

Tra il 28 maggio e il 3 giugno episodi di molestie olfattive nei comuni della zona industriale. Il Comune di Priolo Gargallo ha immediatamente attivato le procedure di monitoraggio ambientale, coinvolgendo gli enti preposti. In corso analisi di laboratorio sui campioni d'aria.
Redazione0 Comments1 Min Read
Priolo , molestie offartive

A seguito degli episodi di molestie olfattive registrati tra il 28 maggio e il 3 giugno nel territorio di Priolo Gargallo, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Pippo Gianni ha subito attivato i protocolli di sicurezza e monitoraggio ambientale, coinvolgendo gli enti competenti.

Attraverso il comando di Polizia Municipale, l’ufficio Ambiente e la Protezione Civile Comunale sono state avviate le verifiche per accertare l’origine delle emissioni odorigene segnalate dai cittadini. Contestualmente sono stati richiesti chiarimenti alle aziende dell’area industriale e agli enti preposti al controllo ambientale.

Campionamenti con canister

Nell’ambito delle attività di monitoraggio sono stati effettuati campionamenti mediante canister, strumenti specifici per il prelievo e l’analisi delle sostanze presenti nell’aria. I campioni raccolti saranno sottoposti a verifiche di laboratorio per individuare eventuali fonti responsabili del fenomeno.

Dalle prime interlocuzioni con le aziende coinvolte è emerso che gli impianti risultavano regolarmente in esercizio e che, secondo quanto dichiarato, non si sarebbero verificati eventi anomali o criticità operative riconducibili ai fenomeni segnalati.

L’Amministrazione Comunale segue con attenzione l’evolversi della situazione e resta in contatto con gli enti di controllo e le aziende interessate. Al momento non vi sono elementi che giustifichino particolari allarmismi, ma resta fondamentale attendere l’esito delle analisi.

“La tutela della salute pubblica, della qualità dell’ambiente e del benessere dei cittadini rappresenta una priorità assoluta per questa Amministrazione”, dichiara il sindaco Pippo Gianni. “Continueremo a monitorare la situazione, garantendo trasparenza e tempestività nell’informazione alla cittadinanza non appena saranno disponibili gli esiti delle analisi”.

By Redazione

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