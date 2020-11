Covid19 – Augusta , screening “drive in”: su 687 tamponi, 8 positivi

Siracusa 15.11.2020 – Nella seconda giornata di screening per Covid 19 rivolto alla popolazione scolastica di Augusta stamane, nell’area antistante il plesso polivalente Domenico Costa in piazza Unità d’Italia, personale sanitario dei Distretti di Siracusa ed Augusta ha eseguito con il metodo del drive in 687 tamponi rapidi a studenti, familiari e personale docente e non docente. Di questi 8 hanno dato esito positivo e si è proceduto successivamente all’esecuzione del tampone molecolare come da procedura. La campagna è promossa dall’Assessorato regionale della Salute, d’intesa con Anci Sicilia. Martedì 17 novembre, altro appuntamento per la provincia di Siracusa nel capoluogo per gli studenti del Liceo Gargallo e dell’Istituto Einaudi, nell’area ex ONP in contrada Pizzuta con ingresso da viale Scala Greca.

