Francofonte, accoltellamento in strada: fermato 90enne per tentato omicidio

Francofonte – Violenta lite a coltellate domenica mattina nel centro di Francofonte. Due uomini, un 90enne e un 48enne, entrambi pregiudicati, si sono accoltellati in un vicolo intorno alle 9:00, riportando gravi ferite all’addome.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Augusta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa, l’anziano si sarebbe recato presso l’abitazione del più giovane per un chiarimento su un presunto furto subito. La discussione è degenerata: il 90enne avrebbe accoltellato il 48enne all’addome, rimanendo a sua volta ferito nella reazione della vittima.

Solo l’intervento dei vicini, richiamati dalle urla, ha evitato conseguenze ancora più gravi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e il 118.

Il 48enne è stato trasportato all’Ospedale civile di Lentini e si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il 90enne, medicato all’Ospedale San Marco di Catania e dimesso, è stato tratto in arresto in esecuzione del fermo emesso dalla Procura per tentato omicidio aggravato e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

L’uomo, già condannato negli anni ’90 per omicidio, estorsione e associazione mafiosa, è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire i motivi alla base della lite.