Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Sanità, Sicilia, Siracusa

Ritardi ausili a disabili e malati terminali, Fsi-Usae chiede intervento di Procura e Prefettura

Il sindacato denuncia lungaggini burocratiche all'Asp di Siracusa. Spada: "Diritto alla salute non può subire ritardi"
Redazione0 Comments1 Min Read

Siracusa, 8 giugno 2026 – Gravi ritardi nella fornitura di ausili e presidi a disabili gravi e malati terminali. Il segretario territoriale di Fsi-Usae Siracusa, Renzo Spada, chiede formalmente l’intervento di Procura, Prefettura e Regione Siciliana per monitorare la situazione all’Asp di Siracusa.

Il sindacato sollecita «l’immediato intervento della Prefettura affinché vengano adottate tutte le iniziative istituzionali necessarie a tutela dei cittadini coinvolti», il coinvolgimento dell’Assessorato regionale della Salute per verifiche ispettive e amministrative, e la trasmissione della documentazione alla Procura della Repubblica per accertamenti sui fatti denunciati.

Spada aveva già denunciato pubblicamente «una situazione che desta profonda preoccupazione sotto il profilo sanitario, sociale e umano». Le numerose segnalazioni evidenziano tempi di attesa incompatibili con le condizioni cliniche degli utenti, costretti ad affrontare lungaggini burocratiche per ottenere carrozzine, supporti ortopedici, dispositivi per la mobilità e altri strumenti essenziali.

«Si tratta di cittadini particolarmente fragili – spiega Spada – per i quali ogni ritardo può determinare un aggravamento delle condizioni di salute, una compromissione della qualità della vita e un pesante carico assistenziale sulle famiglie».

Fsi-Usae è in possesso di documentazione, segnalazioni e riscontri che saranno messi a disposizione delle autorità competenti. «Non possiamo più assistere in silenzio a una situazione che rischia di trasformare un diritto garantito dalla legge in un percorso a ostacoli per chi vive già condizioni di estrema sofferenza – conclude Spada –. La tutela della salute rappresenta un diritto costituzionalmente garantito e non può subire ritardi quando a essere coinvolti sono cittadini fragili».

By Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts