Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
cronaca, Italia, Sicilia

Partinico, scontro tra due auto vicino all’ospedale: violento impatto per mancato stop

Intervento di Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Carabinieri. In corso accertamenti sulla dinamica
Redazione0 Comments1 Min Read

Partinico – Grave incidente stradale questa mattina a Partinico, nelle immediate vicinanze dell’ospedale cittadino. Due autovetture si sono scontrate violentemente in circostanze ancora da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del sinistro ci sarebbero l’elevata velocità di uno dei veicoli e il mancato rispetto di uno stop. L’impatto è stato così violento da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti.

Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e i Carabinieri per la gestione della viabilità e la regolazione del traffico nella zona.

Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte. Gli accertamenti proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

By Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts