Partinico, scontro tra due auto vicino all’ospedale: violento impatto per mancato stop

Partinico – Grave incidente stradale questa mattina a Partinico, nelle immediate vicinanze dell’ospedale cittadino. Due autovetture si sono scontrate violentemente in circostanze ancora da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del sinistro ci sarebbero l’elevata velocità di uno dei veicoli e il mancato rispetto di uno stop. L’impatto è stato così violento da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti.

Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e i Carabinieri per la gestione della viabilità e la regolazione del traffico nella zona.

Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte. Gli accertamenti proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.