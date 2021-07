Green Pass come tatuaggio lager,bufera su deputato Ars Tancredi

E’ polemica sul post del deputato siciliano di Attiva Sicilia, ex M5S, Sergio Tancredi che su Facebook ha pubblicato una foto con un tatuaggio che ricorda quelli fatti agli ebrei nei campi di concentramento associandolo al Green Pass e ha scritto: “A breve … per chi non si allinea…..

Magari pratica inserita in un Dpcm !” “La comunicazione del deputato del’Ars siciliana, Sergio Tancredi, con tanto di foto di un tatuaggio di una vittima della Shoah, rappresenta un fatto ignobile e costituisce un altro segnale di un clima sempre più aberrante. Evocare l’Olocausto o le Leggi Razziali per attaccare il ‘green pass’ è atto inqualificabile e che denota ignoranza sconfinata”, scrive l’eurodeputata Pd Picierno.

