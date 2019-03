Il 31 marzo la Partita dei Leoni, evento di solidarietà che vuole coinvolgere l’intera società civile

Siracusa 25 marzo 2019 Presentata stamattina LA PARTITA DEI LEONI, evento di solidarietà che avrà luogo domenica 31 marzo 2019 alle 10 allo stadio comunale Nicola de Simone. Organizzato dal Lions Club International distretto 108Yb Sicilia, vedrà di fronte la Nazionale Italiana Calcio Attori 1971, fondata da Pier Paolo Pasolini, e i “Lions & Friends”, una rappresentativa composta da vecchie glorie del Siracusa Calcio, campioni di altre discipline, amministratori pubblici, imprenditori, professionisti e soci Lions. All’incontro odierno con la stampa hanno preso parte Umberto Vanella, coordinatore comitato organizzatore Lions, Anselmo Madeddu, direttore sanitario Asp Siracusa e presidente Ordine dei Medici, Liddo Schiavo, delegato provinciale Coni e presidente regionale Aics, Nicola Lo Iacono, assessore comunale alle politiche sportive e Feliciano Di Blasi, preparatore atletico della squadra siracusana. A guidare la formazione degli Attori sarà Nando Orsi, ex portiere della Lazio e vice di Roberto Mancini all’Inter, mentre la rappresentativa dei Lions and Friends sarà affidata alla terna composta da Giuliano Sonzogni, Paolo Lombardo e Feliciano Di Blasi.

In campo scenderanno anche Davide Baiocco, Paolo Bianco, Stefano Barrera, Massimo Giacoppo. Fra gli ex azzurri, Amedeo Crippa, Antonio Tavarelli, Peppe Moro, Roberto Regina, Roberto Culotti, Giovanni Pisano. Fra gli attori saranno presenti Francesco Giuffrida, Ciro Esposito, Luca Capuano, Mario Ermito, Ninetto Davoli, Domenico Fortunato, Pio Stellaccio; madrina della manifestazione sarà Chiara Esposito, mentre la voce in campo sarà quella di Gianfranco Phino.

L’ obiettivo è quello di unire tutti in una festa di sport, portando allo stadio quanta più gente possibile per una nobile causa: la raccolta fondi per progetti sociosanitari anche con la Fondazione Lions, e per migliorare strutture sanitarie del territorio. Una mission importante che vede insieme i Lions siciliani e la Nazionale Attori, come hanno sottolineato nei loro interventi in video conferenza Vincenzo Leone, governatore Lions Club International distretto Sicilia 108 Yb e Livio Lozzi, general manager della Nazionale Attori. “La nostra è una missione di solidarietà -spiega il governatore Lions Vincenzo Leone- e siamo lieti di questa sinergia con la Nazionale attori. Sarà una splendida giornata di festa di solidarietà”. Dello stesso avviso anche Lozzi: “La Sicilia è terra generosa, sono convinto che il pubblico siracusano risponderà alla grande e sancirà il successo dell’iniziativa. Invito tutti a partecipare a questa grande festa”. Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri, di Angela Nobile e Dela Roca, con l’animazione in campo di Michael Arsì e del dj Lino Bottaro, per quello che indubbiamente è l’evento socio-sportivo più importante dell’anno a livello cittadino.

